Ставрополь, 5 апреля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Евгений Маслов арестован. Такое решение принял 4 апреля Ленинский районный суд города Ставрополя, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

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«Учитывая конкретные обстоятельства уголовного дела, личность обвиняемого, прокурором в судебном заседании дано заключение о необходимости взять под стражу указанное должностное лицо», — говорится в сообщении.

Чиновник, находящийся под следствием по подозрению в мошенничестве с использованием своего служебного положения в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору, пробудет в СИЗО два месяца — до начала июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Маслов в 2020 году заключил госконтракты на 45 млн рублей от лица министерства ЖКХ Ставрополья с одной из коммерческих компаний на оказание услуг по проведению дезинфекционных мероприятий. Было установлено, что сумма контрактов была существенно завышена, в результате из бюджета было похищено 15 млн рублей.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров отстранил Маслова от исполнения обязанностей.

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