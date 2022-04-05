Москва, 5 апреля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Осведомлены о новых правилах валютного регулирования в России 59% граждан. Знают о введенном Центробанком временном порядке операций с наличной валютой 19%. Впервые узнали о принятых мерах 40%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Наиболее информированы о новом валютном регулировании в России граждане с высшим образованием (74%), жители Москвы и Санкт-Петербурга — 76% против 46%, а также те, кто следят за курсом валют и имеют сбережения — 69% и 66% соответственно.

По мнению 80% опрошенных, новый порядок операций с наличной валютой не скажется на их жизни (80%). Наиболее оптимистичны люди 35-44 лет — 85%, 45-59 лет — 87%, старше 60 лет — 86%. Опасаются последствий введенных ограничений молодые люди 18-24 лет (50%).

Опрос по телефону среди 1600 граждан РФ старше 18 лет проведен 27 марта 2022 года. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года за ситуацией на валютном рынке следили 64% жителей России.

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