Вашингтон, , 15:46 — REGNUM Американский актёр Харрисон Форд примет участие в съёмках сериала «Уменьшение». Об этом 4 апреля написало издание The Hollywood Reporter.

Харрисон Форд Цитата из х/ф «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». Реж. Стивен Спилберг. 1981. США

Будущий проект раскроет историю психотерапевта, обладающего нестандартным подходом в работе с пациентами: специалист озвучивает собственное мнение по поводу какой-либо проблемы, игнорируя правила терапии и этику. Продюсерами сериала выступят Билл Лоуренс («Тед Лассо») и Бретт Голдштейн («СуперБоб»).

Напомним, что впервые сериал «Уменьшение» был анонсирован осенью 2021 года. На текущий момент дата выхода проекта не сообщается.

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