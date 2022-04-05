Новочеркасск, Ростовская область, , 10:56 — REGNUM Ростовчанка станет собственницей здания кинотеатра «Космос», расположенного в Новочеркасске. Стоимость покупки превысила 54 млн рублей, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

Трёхэтажное здание на проспекте Баклановском площадью 1,6 тыс. кв. метров принадлежало обанкротившейся компании «Кино-Космос» и находилось в залоге Россельхозбанка.

ИА REGNUM отмечает, что 31 мая 2020 года в социальных сетях руководство кинотеатра обратилось к горожанам с заявлением о прекращении работы.

«Дамы и господа, вынуждены сообщить следующее. К сожалению, кинотеатр не смог пережить пандемию, и после снятия ограничений не заработает. О дальнейшей судьбе здания у нас информации нет», — говорилось в сообщении.