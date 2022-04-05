Волгоград, , 11:08 — REGNUM Четырёхлетняя девочка скончалась от отравления химическим веществом в селе Мокрая Ольховка Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля в пресс-службе СУ СК по региону.

Скорая помощь Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным следствия, 3 апреля ребёнок вместе со своими сестрами и 53-летним родным дядей остались ночевать у бабушки. Ночью мужчина рассыпал в жилых комнатах дома химическое вещество для травли насекомых, в том числе под кроватью спящей четырёхлетней девочки. Ей резко стало плохо, прибывшая на вызов бригада скорой помощи не смогла спасти ребёнка. По выводам судебно-медицинской экспертизы предварительной причиной смерти девочки стало отравление.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.