Москва, 5 апреля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Ввести оборотные штрафы за утечку персональных данных предложил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдум по информполитике, передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля.

Digital.gov.ru Максут Шадаев

«Мы бы просили выходить на оборотные штрафы для бизнеса, который допустил утечку персональных данных. Я знаю зарубежную практику, когда штрафы исчисляются миллионами долларов… Мы должны наказывать большим рублем», — сказал Шадаев.

«Если утечку допустил госорган — увольнять. Госорганы живут же за народные деньги», — уточнил министр.

Со своей стороны, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») напомнил о недавней утечке персональных данных сервисом «Яндекс.Еда» и поддержал предложение.

«Я считаю, что это правильное предложение, тогда у бизнеса будут жесткие основания заниматься наведением у себя порядка и создания инфраструктуры, которая физически не позволит это сделать», — сказал парламентарий.

Сейчас за утечку персональных данных законодательством предусмотрен штраф до 500 тыс. рублей для юрлиц.