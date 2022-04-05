Кемерово, 5 апреля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Кемеровской области 36-летней судебному приставу-исполнителю вынесен приговор за служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

R40.fssprus.ru Судебный пристав.

Установлено, что в марте 2020 года она, чтобы получить премию за выполнение плана, изменила дату выдачи трёх исполнительных производств, тем самым досрочно прекратив производство по документам и преждевременно освободив от административного наказания троих местных жителей.

В ведомстве уточнили, что со следствием обвиняемая сотрудничала, вину признала.

Приговором суда ей назначено 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.