Донецк, , 10:53 — REGNUM За сутки в Донецкой Народной Республике приняли 551 беженца из Мариуполя. Об этом 5 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Беженцев разместили в пункте оказания помощи населению «Безыменное», расположенному в Новоазовском районе республики.

В ПОПН за сутки приняли 551 человека, в том числе 99 детей. Всего с начала спецоперации там разместили 12 509 человек. Пункт развёрнут силами МЧС ДНР.