Москва, , 10:53 — REGNUM Инфляция в Великобритании растет, а конкурентоспособность промышленности падает. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский. Так он прокомментировал ситуацию с рекордным ростом инфляции в Великобритании.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«По оценкам британских экономистов, расходы матери-одиночки на оплату продуктов питания и отопления вырастут на 315 фунтов стерлингов, а для семьи из четырех человек счета на оплату увеличатся на 580 фунтов, — сказал профессор. — Британцев может утешить то, что у европейских соседей дела с инфляцией обстоят еще печальней. В среднем в еврозоне в феврале годовая инфляция достигла 7,5%. Среди европейских экономик особняком стоит Испания с чудовищным уровнем годовой инфляции 9,8%».

При этом он обратил внимание на то, что средняя стоимость продукции британских производителей устойчиво растет и уже достигла максимального значения за последние 14 лет.

«Конкурентоспособность промышленности Великобритании постоянно снижается, индекс промышленного оптимизма CBI в I квартале текущего года резко упал до значения — 9, хотя еще год назад британская индустрия демонстрировала умеренный уровень оптимизма CBI, равный +2», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский объяснил, за счет чего в Британии наблюдается такой резкий рост инфляции.

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