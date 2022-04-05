Посёлок городского типа Магдагачи, Амурская область, 5 апреля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В посёлке Магдагачи Амурской области 15-летнего парня сбил автомобиль. Подросток шёл по обочине дороги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля в пресс-службе управления МВД по региону.

ДТП

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Наезд на несовершеннолетнего совершил 28-летний водитель, он нарушил правила. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Подросток катил мотоцикл на обочине дороги. После наезда автомобиля он скончался на месте происшествия. Расследование ДТП продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в Благовещенске совершил наезд на пешехода водитель автомобиля, ехавший на красный свет. В ДТП пострадала 17-летняя девушка.