Москва, 5 апреля 2022, 10:51 — REGNUM Великобритания ставит очередной национальный рекорд по темпам роста инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Великобритания
Великобритания

«В феврале 2022 года достигнуты самые высокие темпы обесценения национальной валюты Соединенного Королевства с марта 1992 года. Годовая инфляция, согласно данным Национальной статистической службы Великобритании, увеличилась в прошлом месяце до 6,2% и оказалась выше значений, которые предсказывали финансовые аналитики, — сказал Ильинский. — Рост инфляции был в первую очередь обусловлен жестким энергетическим кризисом в Британии, который нанес чувствительный удар по национальной экономике и по устойчивости ее финансовой системы. Основной вклад в подорожание товаров и услуг внесли увеличение транспортных издержек (9,1% за год), рост стоимости отопления и услуг ЖКХ (7,2%), подорожание продуктовой корзины (5,1%)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что британская экономика продолжает пожинать плоды Brexit.