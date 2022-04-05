Москва, 5 апреля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Великобритания ставит очередной национальный рекорд по темпам роста инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Великобритания

«В феврале 2022 года достигнуты самые высокие темпы обесценения национальной валюты Соединенного Королевства с марта 1992 года. Годовая инфляция, согласно данным Национальной статистической службы Великобритании, увеличилась в прошлом месяце до 6,2% и оказалась выше значений, которые предсказывали финансовые аналитики, — сказал Ильинский. — Рост инфляции был в первую очередь обусловлен жестким энергетическим кризисом в Британии, который нанес чувствительный удар по национальной экономике и по устойчивости ее финансовой системы. Основной вклад в подорожание товаров и услуг внесли увеличение транспортных издержек (9,1% за год), рост стоимости отопления и услуг ЖКХ (7,2%), подорожание продуктовой корзины (5,1%)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что британская экономика продолжает пожинать плоды Brexit.