Минск, 5 апреля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Оценка рядового белорусского потребителя является главным критерием эффективности работы системы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) республики. Об этом 5 апреля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам функционирования ХКЖ, его слова приводит пресс-служба главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Как указал белорусский лидер, работа ЖКХ является одним из приоритетных направлений, находящимся под его контролем.

Также Лукашенко добавил, что поэтому периодически проводятся совещания по вопросам ЖКХ, предназначенные для оценки реального положения дел в этой отрасли и изыскания резервов для ее дальнейшего развития.

«Напоминаю, что основным критерием эффективности работы нашего коммунального хозяйства является оценка рядового потребителя. Мы все понимаем, что услуги ЖКХ — основа качества жизни людей», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в Минске прошел митинг в поддержку России и ее Вооруженных сил.