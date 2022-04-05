Великий Новгород, , 10:58 — REGNUM В связи с пожаром в деревне Старорусского района Новгородской области губернатор региона Андрей Никитин выразил соболезнования родным и близким погибших. Губернатор опубликовал видео с обращением на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Андрей Никитин Дарья Антонова © ИА REGNUM

»На днях произошло трагическое происшествие в одной из деревень Старорусского района. Там в ночь с субботы на воскресенье в результате пожара погибли трое детей и их мать. Отец выжил, сейчас находится в реанимации. Приношу свои соболезнования родным и близким погибших. Это ужасная трагедия», — заявил Андрей Никитин.

Губернатор отметил, что причина пожара будет установлена следствием. Вместе с тем уже известна предварительная версия: семья занималась подготовкой к весенне-летнему сезону, собирали и жгли накопившийся мусор, однако перед сном костёр не был потушен. В результате ветром остатки костра снесло в сторону жилого дома.

Андрей Никитин предостерёг жителей региона от подобной неосторожности, а также напомнил о необходимости соблюдения пожарной безопасности.

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