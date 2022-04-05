Москва, 5 апреля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В РФ использование криптовалют остается доступным для большинства граждан и бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. Так она прокомментировала идею о том, что российские предприниматели могли бы использовать криптовалюты для обхода санкций.

Криптовалюта

«Санкции ЕС, касающиеся использования криптоактивов, введены в отношении конкретного круга лиц. Со стороны США Законопроект о санкциях с цифровыми активами также касается людей, попавших под персональные санкции. Следовательно, использование криптовалют остается доступным как для большинства граждан РФ, так и для российского бизнеса. Легализация майнинга и цифровых валют может стать мерой, которая позволит обойти санкции, связанные с международными расчетами, — сказала Левашенко. — С 24 февраля расходы на биткоины в рублях выросли на 260%. К середине марта количество российских биткоин-счетов увеличилось с 39,9 млн до 40,7 млн. Из этих данных можно сделать вывод о том, что бизнес уже начал активно использовать криптовалюты для обхода санкций».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Максим Марков усомнился в том, что криптовалюты могут быть эффективным инструментом для обхода санкций.