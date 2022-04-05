Томск, , 10:49 — REGNUM В Томской области сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, которое произошло рано утром 5 апреля. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП в Томской области УМВД по Томской области

По предварительным данным, на объездной дороге к Томску автомобиль Toyota Corolla под управлением молодого человека 1999 года рождения выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Газель». В результате водитель иномарки погиб.

«На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение на данном участке дороги ограничено. Просьба к водителям заранее выбирать пути объезда», — отметили в ведомстве.