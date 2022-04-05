Иркутск, , 10:49 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области сообщает подробности о серьёзном пожаре, случившемся 5 апреля в многоквартирном доме по улице Байкальской областного центра: двое погибли, спасены 44 человека.

Пожар

На момент прибытия пожарных подразделений горение происходило в квартире на четвёртом этаже. По лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 45 человек, 44 потребовалась помощь пожарных — из-за сильного задымления путь к выходу жильцам верхних этажей был отрезан.

Всего 36 человек были выведены звеньями газодымозащитной службы по лестничным маршам, с помощью автоматической и механических пожарных лестниц из окон спасены восемь человек. Двое несовершеннолетних получили отравление угарным газом и были направлены в медицинское учреждение для осмотра.

В коридоре горящей квартиры была обнаружена женщина без признаков жизни, реанимационные мероприятия проводились спасателями до приезда скорой медицинской помощи, затем ее передали врачам. Позже в комнате под вещами была найдена еще одна погибшая. Её личность устанавливается.

Пожар был локализован в 12:32 (ирк) на площади 18 квадратных метров, в 12:58 (ирк) ликвидирован. Его причина — устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, иркутские спасатели обеспокоены ростом пожаров в регионе.

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