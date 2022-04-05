Москва, 5 апреля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Встреча глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы может состояться после того, как будет согласован текст соглашения. Об этом 5 апреля заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

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По его словам, сейчас с украинской стороной ведутся «интенсивные переговоры в видеорежиме».

«До тех пор, пока не будет согласован текст итогового документа, говорить о какой-либо официальной встрече преждевременно», — приводит слова Руденко «Интерфакс».