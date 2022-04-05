Сеул, 5 апреля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. С конца апреля, по мере возвращения Южной Кореи к обычной повседневной жизни, в Сеуле увеличат число ночных автобусных маршрутов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей городской администрации.

Pixabay.com Автобус

Согласно опубликованным данным, число маршрутов, по которым автобусы курсируют с 23:00 до 6:00, будет увеличено до четырнадцати. В связи с этим, число автобусов, курсирующих по городу в ночное время, увеличится с 28 до 100 единиц.

Один из нынешних маршрутов станет длиннее и разделится на два. Четыре новых маршрута откроют 18 апреля, ещё два маршрута — в мае. Плата за проезд в ночное время останется прежней – 2150 вон (~$1,77).