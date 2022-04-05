Вашингтон, , 10:48 — REGNUM Тело американского рэпера Goonew «прикрепили» к стене клуба, в котором проходили его похороны. Об этом 5 апреля пишет TMZ.

Рэп Antonio Rull

Из похорон близкие Goonew сделали шоу и назвали его The Final Show («Финальное шоу»). В Сети появился ролик, в котором видно, как тело рэпера в короне возвышается над толпой. Однако, как отмечает издание, пока неизвестно, был ли труп настоящим.

ИА REGNUM напоминает, что в конце марта 2022 года Goonew был найден на парковке с огнестрельными ранениями. Семья рэпера считает, что он стал жертвой вооружённого ограбления.

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