Саратов, 5 апреля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Саратове подшипниковый завод продолжает работу. Производственный план ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания» на 2022 год остается неизменным. В рабочем порядке решаются вопросы, связанные с нарушением логистики поставок импортных компонентов, сообщил 5 апреля председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

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Он напомнил, что компания включена в федеральный перечень системообразующих организаций от Саратовской области.

«В январе этого года с предприятием заключен первый в Саратовской области специальный инвестиционный контракт на условиях СПИК 2. 0 по внедрению технологии изготовления конического подшипника кассетного типа с телами качения повышенного ресурса», — добавил Бусаргин.

С его слов, к 2024 году это позволит полностью локализовать производство инновационных кассетных подшипников, не содержащих иностранных комплектующих.

ИА REGNUM напоминает, в конце марта компания Amsted Rail (США) объявила о закрытии подшипникового завода в Саратове и офиса в Москве.

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