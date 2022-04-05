Санкт-Петербург, 5 апреля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Следователи Санкт-Петербурга завершили расследование уголовного дела об уклонении от уплаты около 2 млрд рублей налогов бывшим собственником ООО «Росан Трейд», одного из крупнейших дилеров снегоходов и гидроциклов Bombardier. Об этом сообщили 5 апреля в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Уголовное дело

Фигуранта дела Андрея Кушуля обвинили по ч. 3 ст. 33 п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (организация в уклонении от уплаты налогов) и п.п. «а, б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). По версии следствия, Кушуль, совместно с совладельцем компании Романом Каневским и другими ранее осужденными соучастниками, уклонялись от уплаты налогов с организации. С помощью фиктивной бухгалтерской документации они вносили в налоговые декларации на добавленную стоимость и по налогу на прибыль с января 2011 года по март 2016 года заведомо ложные сведения.

«С целью возмещения причиненного преступлением имущественного вреда на недвижимое имущество, транспортные средства, а также на денежные средства на расчетных счетах обвиняемых и организации были наложены аресты», — отметили в ведомстве.

Добавим, что Кушуль долгое время скрывался от органов следствия. Однако в январе 2021 года он был задержан на территории Испании, а затем экстрадирован в Россию.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения», — добавили в ведомстве.

Отметим, что в отношении Каневского уголовное дело выделено в отдельное производство, он объявлен в международный розыск.