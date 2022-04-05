Челябинск, , 10:47 — REGNUM В Челябинске 5 апреля стартовал ямочный ремонт дорог. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Ямочный ремонт



Работы будут проводиться при помощи горячего асфальта. В первую очередь ремонт проведут на Копейском шоссе, а также участках улиц Рождественского и Гагарина. Перечень объектов и график работ обновляют ежедневно.

После того, как в Челябинске установится круглосуточная плюсовая температура, планируется начать строительство новых дорог и полномасштабный ремонт существующих.