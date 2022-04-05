Элиста, , 10:47 — REGNUM В Калмыкии разоблачена деятельность 35-летнего мужчины, который пытался создать на территории следственного изолятора ячейку экстремистской организации, деятельность которой запрещена в России. Его попытка была пресечена сотрудниками полиции, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении МВД России 5 апреля.

СИЗО Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Будучи осуждённым к наказанию в виде лишения свободы, находясь на территории следственного изолятора, в период с января по февраль 2022 года он предпринимал активные действия, направленные на организацию ячейки», — уточнили в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о покушении на организацию деятельности экстремистской организации.