Элиста, 5 апреля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Калмыкии разоблачена деятельность 35-летнего мужчины, который пытался создать на территории следственного изолятора ячейку экстремистской организации, деятельность которой запрещена в России. Его попытка была пресечена сотрудниками полиции, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении МВД России 5 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

«Будучи осуждённым к наказанию в виде лишения свободы, находясь на территории следственного изолятора, в период с января по февраль 2022 года он предпринимал активные действия, направленные на организацию ячейки», — уточнили в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о покушении на организацию деятельности экстремистской организации.