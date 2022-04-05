Краснодар, , 10:45 — REGNUM Не менее 17 миллионов туристов планируют принять на территории Краснодарского края в 2022 году, уровень бронирований на летний период на Черноморском побережье уже достиг 50%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края 5 апреля.

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«Традиционно высокий курортный сезон в Краснодарском крае стартует в мае. Мы ожидаем увеличение туристического потока. Уже сейчас на летний период забронировано более 50% номерного фонда на Черноморском побережье и около 30% — на Азовском», — прокомментировал глава региона Вениамин Кондратьев.

Он уточнил, что с 1 мая и на протяжении всего лета на территории края будет действовать региональный штаб по подготовке и проведению туристического сезона. Он будет координировать деятельность всех служб, обеспечивающих работу курортов Кубани.

В летний период туристов на Кубани примут 10,7 тыс. объектов размещения общей вместимостью 257 тыс. Номеров, в том числе 80 отелей, которые работают по системе «Все включено». Официальное открытие пляжного сезона запланировано на 1 июня — в регионе будет работать 547 пляжей Азово-Черноморского побережья. Также на Кубани с 1 мая будет действовать сеть маркированных пешеходных маршрутов.

По данным министерства курортов Краснодарского края, с начала 2022 года на Кубани уже отдохнули 1,8 млн человек.