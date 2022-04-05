Москва, , 10:44 — REGNUM Денацификация и демилитаризация Украины не являются одномоментными задачами, и решаться они будут не только на полях сражений. Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Government.ru

«Президент России Владимир Путин твёрдо поставил цель демилитаризации и денацификации Украины. Эти сложные задачи не исполняются одномоментно. И они будут решаться не только на полях сражений», — написал Медведев.

Он назвал важнейшей целью изменение «кровавого и полного лживых мифов сознания части нынешних украинцев»: «Цель во имя спокойствия будущих поколений самих украинцев и возможности наконец построить открытую Евразию – от Лиссабона до Владивостока».