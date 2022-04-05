Москва, , 10:44 — REGNUM В России показатель долговой нагрузки продолжит снижаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал данные Национального бюро кредитных историй о том, что в РФ за шесть месяцев снизился средний показатель долговой нагрузки.

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«Это снижение закономерно – в последние месяцы банки заметно ужесточили требования к заемщикам, а в январе–феврале начали расти ставки по кредитам, — сказал Ковригин. — Для некоторых заемщиков процесс периодического перекредитования оборвался. Потенциальные новые заемщики стали отказываться от кредитов. При этом сколько-нибудь сильного падения доходов не произошло. Не думаю, что при текущих условиях ПДН будет расти. Скорее всего, он продолжит медленно снижаться».

Как полагает экономист, этому будет способствовать инфляция, от которой выигрывают уже действующие заемщики.

«Ставки по их уже взятым ранее кредитам не растут, а доходы постепенно будут индексироваться. При этом при текущей ключевой ставке новые кредиты будут брать меньше граждан», — уточнил Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Евгений Коган усомнился в том, что Банк России будет понижать ключевую ставку.

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