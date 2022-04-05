Москва, 5 апреля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Общий темп роста квадратного метра жилья в России за последние два года приблизился к 50%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Ипотека

«Основные рынки жилой недвижимости в крупнейших городах России в феврале и марте перешли в режим почти вертикального взлета, — сказал он. — Это если измерять в рублях, но если пытаться оценить динамику в долларах или евро, то выяснится, что тот же период указывает на отвесное падение цены квадратного метра. Общий темп роста квадратного метра жилья в России за последние два года приблизился к 50%. С одной стороны, это на фоне дешевой ипотеки было главным драйвером роста спроса, но сейчас становится более важным, насколько эффект роста стоимости строительных материалов способен отразиться на динамике цен на рынке жилья. Что победит? Издержки или платежеспособный спрос?»

Как полагает Ордов, скорее всего, будет достигнут некий компромисс.

«Льготная ипотека продолжится и расширится, а рыночные механизмы предотвратят коллапс рынка ипотечных кредитов и приведут на этот один из самых надежных рынков новых бенефициаров решения «квартирного вопроса». Важно помнить, что сегодня застройщики и банки плывут в одной лодке, поэтому рынок жилой недвижимости не может оставить равнодушным никого», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ снизится спрос на стандартные ипотечные кредиты.