Москва, 5 апреля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В России выстроен эффективный механизм взаимодействия правительства России и всеми фракциями Госдумы. Об этом 5 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«В преддверии отчёта правительства в Государственной думе, ежегодного отчёта, который предусмотрен в Конституции России, мы провели встречи со всеми представителями всех фракций», — заявил Мишустин.

«Детально поговорили о всех вопросах, которые есть у депутатского корпуса. Обсудили в том числе меры, которые принимаются в ответ на санкционное давление, ну и выработали совместный подход», — указал он.

Все министры и вице-премьеры регулярно участвуют в мероприятиях Госдумы, выступают на «правительственном часе» и в комитетах, отметил премьер-министр.

«Хочу вас поблагодарить. Потому что в целом выстроен очень эффективный, на мой взгляд, механизм взаимодействия правительства РФ и всем корпусом, всеми фракциями Госдумы», — добавил Мишустин.