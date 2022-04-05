Ульяновск, 5 апреля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В правительстве Ульяновской области произошли ранее структурные изменения. В частности, появились два новых министерства. Соответствующие распоряжения подписал губернатор Алексей Русских, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

В региональном правительстве создано министерство имущественных отношений и архитектуры, которое возглавил Михаил Додин. По словам губернатора, это позволит повысить эффективность использования государственного имущества, навести порядок в сфере архитектуры и градостроительства.

Также сформировано министерство жилищно-коммунального комплекса и строительства, в рамках которого объединили два министерства. Руководителем назначен Александр Черепан.

Власти заявляют, что реорганизация не потребует дополнительных расходов из бюджета и увеличения численности чиновников.

Напомним, что губернатор Ульяновской области Алексей Русских в связи с военной спецоперацией на Украине и разработкой антисанкционных мер запретил руководящему составу правительства уходить в отпуск. Запрет действует до особого распоряжения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьером Ульяновской области назначен Евгений Лазарев, работавший министром транспорта. Он отвечает за развитие транспорта, строительства, ЖКХ и дорожное хозяйство. До этого посты заместителей председателя правительства Ульяновской области заняли Марина Алексеева, Сергей Кучиц, Богдан Павленко.