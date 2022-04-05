* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 5 апреля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Достоверные источники подтвердили газете «8 Собх», что у муллы Мохаммада Хасана Ахунда, премьер-министра талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, обнаружено сердечное заболевание.

Сердце

Собеседники уточнили, что вечером 4 апреля мулла Ахунд посетил французскую больницу в Кабуле и прошёл тщательное обследование. Согласно сообщениям, он был внесён в базу данных медучреждения и прошёл обследование, как премьер-министр талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Источники сообщают, что болезнь муллы Ахунда была диагностирована как «сердечная недостаточность». Это серьёзное заболевание, при котором сердце теряет часть своей способности перекачивать кровь. Болезнь вызывает перекачку крови обратно в лёгкие и печень и укорачивает жизнь человека.

Представители режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев по этому поводу.