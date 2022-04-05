Баунтовский район, Бурятия, 5 апреля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Верховный суд Бурятии утвердил обвинительный приговор двум грабителям, совершившим нападение на 83-летнюю женщину и её дочь. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, инцидент произошёл в январе 2020 года.

(сс) Cristian Newman Старушка

В тот вечер злоумышленники в масках ворвались в дом престарелой потерпевшей в посёлке Маловский Баунтовского района. Нападавшие знали, что женщина жила одна с 40-летней дочерью.

«Злоумышленники нанесли им множественные удары, причинив пожилой женщине переломы ребер, бедра. Под угрозой применения ножа преступники похитили денежные средства в размере 40 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.

Суд признал обвиняемых виновными, приговорив к 9,5 и 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.