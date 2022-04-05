Брянск, , 10:48 — REGNUM В Брянской области за минувшие сутки выписаны с выздоровлением 47 человек, перенёсших COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля в региональном оперативном штабе. Госпитализировано 11 новых ковид-пациентов.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Брянской области выявлено 158 906 носителей инфекции. Завершили лечение выздоровлением 153 285 жителей.

Скончались от осложнений 3 823 пациента, в том числе восемь летальных исходов зарегистрировано за истекшие сутки.