Донецк, , 10:36 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Горловки и Широкой Балки. Об этом 5 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

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В 6:20 и в 7:05 с украинских позиций в населённом пункте Новгородское (киевское название — «Нью-Йорк») обстрелян посёлок Широкая Балка. Сначала выпустили одну ракету из ПТРК и применили стрелковое оружие, а затем использовали миномёт калибром 120 мм. Всего по посёлку попали пять мин.

В 6:30 из Дылеевки обстрелян город Горловка, выпущено четыре снаряда калибром 122 мм. В 8:30 из населённого пункта Шумы открыли огонь из крупнокалиберных пулемётов по посёлку шаты 6/7 в Горловке.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.