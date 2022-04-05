Самара, 5 апреля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Возобновляется движение скорого поезда по маршруту Самара — Адлер. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Поезд

Сообщается, что в связи с сезонным увеличением пассажиропотока с 7 апреля из Самары возобновит движение скорый поезд № 117/118 по маршруту Самара — Адлер.

Отмечается, что поезд будет отправляться через день. В составе поезда — вагоны СВ, плацкарт и купе. Стоимость билета — от 3108 руб.