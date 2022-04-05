Москва, 5 апреля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Нынешнее поколение украинских радикальных националистов было воспитано за ученической скамьёй. Об этом 5 апреля сообщил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

Как напомнил зампред российского Совбеза, существуют фраза профессора Лейпцигского университета Оскара Пешеля, позднее приписанная канцлеру Германии Отто фон Бисмарку: «Австро-прусскую войну 1866 года выиграл прусский школьный учитель».

Также Медведе уточнил, что немецкий милитаризм воспитывался в школах, а затем переродился в чудовище национал-социализма и был уничтожен в итоге только Красной армией в 1945 году.

При этом он подчеркнул, что в то время высокая германская наука и культура не смогли ничего этому противопоставить, в то время как на современной Украине даже близко нет никаких «эйнштейнов»

"Нынешний украинский радикал тоже вырос за ученической скамьёй. В красивых вышиваночках и с мыслями о ненависти ко всему русскому. Вместо того чтобы гордиться совместными достижениями предков, с 1991 года «на коленке» писалась псевдоистория украинской государственности: «перерубалась» поколенческая связь Киевской Руси с землями Новгорода, Пскова и Владимиро-Суздальской Руси. Ради мифической «истории Украины» XIV—XVII веков уничтожалась идея единого русского народа», — написал Медведев в своем сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ложные сообщения о ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины, которые фабрикует киевский режим, с каждым разом становятся всё более бредовыми.