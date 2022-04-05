Москва, , 10:35 — REGNUM Российские военные перехватили переговоры украинских нацформирований, в которых говорится о крупном перемещении на новые позиции в Донбассе, сообщили 5 апреля в Минобороны РФ.

РЛС ПВО Vitaly V. Kuzmin

«Специалисты подразделений контроля безопасности связи ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции перехватили переговоры командования украинских националистов о спланированном скрытом перемещении подразделений для удара по позициям Народной милиции ДНР и ВС РФ», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что в ходе боевого дежурства был вскрыт канал переговоров, на котором лидеры нацподразделений вели переговоры о тактическом перемещении с целью нанесения удара.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет, отметил глава государства.