Москва, 5 апреля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Порталом «Госуслуги» пользуется большая часть взрослого населения страны, портал получает более 40 млн обращений в месяц. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля, об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по информполитике.

Digital.gov.ru Максут Шадаев

«Количество зарегистрированных пользователей на портале «Госуслуг» выросло за 15 месяцев на 15 млн человек до 96,4 млн человек», — сказал Шадаев.

При этом в 2021 году порталом пользовались 77 млн человек.

По его словам, портал получает порядка 40 млн обращений в месяц, полмиллиарда услуг оказывает портал ежегодно.