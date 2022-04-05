Гватемала, 5 апреля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Министерство энергетики Гватемалы опубликовал 4 апреля постановление о введении субсидий на дизельное топливо и бензин для сдерживания цен. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Гватемала

Постановление предусматривает принудительное понижение цен на 0,65 доллара за галлон и на 0,33 доллара за бензин. Субсидии будут выдаваться пунктам распределения топлива, которые будут реализовывать его потребителю по пониженным тарифам.

Мера будет действовать два месяца и распространится также на газ. Расширить источники финансирования и субсидирования правительство намерено за счёт увеличения бюджета общих государственных доходов.