Калуга, 5 апреля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Калуге рестораны быстрого питания McDonald`s заменят фастфудом на колёсах. О появлении фуд-траков — компактных вагончиков на шасси — заявил на планерке в городской управе городской голова Калуги Дмитрий Денисов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Uaz-export.com Передвижное кафе на базе фургона УАЗ 3303

«Это очень интересный формат, мы в прошлом году начали. Думаю, что нужно продолжить в этом направлении, учитывая появившийся спрос временно ушедшего с рынка McDonald`s. Думаю, что наши предприниматели смогут предложить горожанам неплохую альтернативу организации подобного питания», — отметил Дмитрий Денисов.

Как сообщало ИА REGNUM, фуд-трак — это кафе-фургон с мобильной кухней для торговли едой и напитками быстрого приготовления.