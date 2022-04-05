Саратов, , 10:33 — REGNUM По состоянию на утро 5 апреля произошел перелив 14 низководных мостов и трех участков дорог в Аткарском, Дергачевском, Красноармейском, Калининском, Лысогорском, Новоузенском, Пугачевском, Ртищевском и Самойловском районах Саратовской области. Об этом сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин.

Паводок Oleh Prylutskyi

В Аткарском, Лысогорском и Самойловском районах организовано пять лодочных переправ.

В Дергачевском районе из-за перелитой дороги отрезанными остаются три населенных пункта, в которых проживают около 500 человек. Случаев подтопления домов нет.

В Калининском районе из-за перелива моста через реку Баланда отрезано село Белые Ключи с семью жителями.

В Новоузенском районе из-за перелива участка дороги талыми водами отрезаны 15 населенных пунктов. Подтопления домов и дворов нет.

В Пугачевском районе из-за перелива дороги ограничено движение к селам Дороговиновка и Ружьевка.

В Ртищевском районе нарушено транспортное сообщение между селами Беково (Пензенской области) и Нестеровка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области активизировался паводок. На утро 5 апреля закрыто 12 мостов.

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