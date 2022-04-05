Ярославль, 5 апреля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Ярославской области пока не будут отменять масочный режим. Об этом заявили в управлении Роспотребнадзора по Ярославской области.

Yarregion.ru Масочный режим

Вопрос об отмене ограничений задали ярославцы в социальных сетях.

«Правительство РФ говорит, эпидемия пошла на спад. А в Ярославле отдельная страна? Почему масочный режим не отменяете?», — написала одна из жительниц региона.

В комментариях к вопросу ответили специалисты из Роспотребнадзора.

«Эпидемическая обстановка на территории Ярославской области не позволяет отменить масочный режим. Как только эпидемическая обстановка позволит это сделать, будут внесены соответствующие изменения в Указ Губернатора ЯО от 18.03.2020 N 47 «О мерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее распространения», — пояснили в ведомстве.

И уточнили, что сейчас регион находится на третьем этапе снятия ограничений — он не предусматривает отмены масок в общественных местах.