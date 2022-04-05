Москва, , 10:33 — REGNUM Украинская государственность с момента независимости от СССР «на коленке» писала свою «псевдоисторию». Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нынешний украинский радикал тоже вырос за ученической скамьёй. В красивых вышиваночках и с мыслями о ненависти ко всему русскому. Вместо того чтобы гордиться совместными достижениями предков, с 1991 года «на коленке» писалась псевдоистория украинской государственности: «перерубалась» поколенческая связь Киевской Руси с землями Новгорода, Пскова и Владимиро-Суздальской Руси», — написал Медведев.

По его словам, ради мифической «истории Украины» XIV–XVII веков уничтожалась идея единого русского народа: «Галерея XX века вообще составлена лишь из зоологических нацистов, душегубов и коллаборантов, возведённых современным украинским «агитпропом» в ранг героев – Коновальца, Шухевича, Бандеры, Клячковского, Мельника».