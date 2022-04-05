Вашингтон, , 15:45 — REGNUM Американская певица Селена Гомес поделилась подробностями своего отказа от использования социальных сетей. Об этом 5 апреля пишет издание Complex.

Селена Гомес Скриншот с YouTube

По словам исполнительницы, подобное решение «полностью изменило её жизнь», ведь она стала больше общаться с людьми вживую и получать лишь те новости, «которые действительно важны для неё». Примечательно, что подобное воздержание Гомес длится уже более четырёх лет.

Напомним, что Селена Гомес обладает одним из самых крупных аккаунтов в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На страницу певицы в настоящее время подписаны более 300 млн человек.

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