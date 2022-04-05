Биробиджан, , 10:56 — REGNUM Предприниматели Еврейской автономии поддержали всероссийский флэшмоб #МыРаботаем. Вакансий и товаров будет достаточно всем жителям региона, заверили в пресс-службе правительства ЕАО.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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В области есть фармацевтическое производство, где в том числе лекарства могут делать на заказ. Предприятие «Хуторок» готово увеличить объёмы производства мяса. Трикотажная фабрика «Виктория» намерена обеспечивать своей продукцией всю Россию. Предприятия региона продолжают работать.

«Предприниматели ищут свежие идеи, нестандартные подходы, занимают новые ниши. Со стороны государства на разных уровнях чувствуется максимальная поддержка. #МыРаботаем — поэтому не стоит беспокоиться, у нас всё есть!» — отметили в правительстве автономии.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с санкциями непростая, но у власти нет паники, заявлял ранее мэр города Белогорск Амурской области Станислав Мелюков. Обращаясь к горожанам, он выразил уверенность, что народ России точно не будет «хныкать, как европейцы».