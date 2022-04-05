Кострома, , 11:09 — REGNUM Передвижной пункт вакцинации на Сусанинской площади в Костроме сократил рабочий график. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики Костромской области.

Пункт вакцинации в центре Костромы Наталья Диева © ИА REGNUM

Ранее он принимал посетителей все дни недели, кроме воскресенья, с 10 до 13 часов. Теперь медики будут делать уколы по понедельникам, средам и пятницам.

Напомним, передвижной комплекс начал работать в октябре 2021 года.

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