Кострома, 5 апреля 2022, 11:09 — REGNUM Передвижной пункт вакцинации на Сусанинской площади в Костроме сократил рабочий график. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики Костромской области.
Ранее он принимал посетителей все дни недели, кроме воскресенья, с 10 до 13 часов. Теперь медики будут делать уколы по понедельникам, средам и пятницам.
Напомним, передвижной комплекс начал работать в октябре 2021 года.
Справка: по данным на 5 апреля в Костромской области от COVID-19 привились 308 623 человек — 77% от плана или 62% от всего взрослого населения области. Судя по официальной статистике, начиная с 21 марта в регионе вакцинировались 827 граждан. Исходя из этого темпы вакцинации можно назвать крайне низкими — около 55 человек в день.
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