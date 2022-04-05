Ташкент, 5 апреля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Спустя два года АО «Uzbekistan Airways» возобновляет регулярное авиасообщение по маршруту Ташкент — Париж — Ташкент. Об этом 5 апреля говорится в сообщении авиакомпании.

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Авиарейсы будут выполняться начиная с 29 апреля по 10 июня 2022 года, два раза в неделю — по вторникам и пятницам.

«Стоимость авиабилета по направлению Ташкент — Париж начинается от 4 038 862 сумов без багажа (один доллар — 11 400 сумов) и от 4 777 879 сумов с багажом. А по маршруту Ташкент — Париж — Ташкент от 7 582 047 сумов (без багажа) и от 8 772 182 сумов (с багажом)», — говорится в сообщении авиакомпании.