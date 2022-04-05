Константиновский район, Ростовская область, 5 апреля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В Ростовской области суд потребовал от муниципальных властей поставить на учёт бесхозный водный канал. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

Екатерина Булатова ИА REGNUM На берегу реки Дон (Константиновский район)

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что администрация Николаевского сельского поселения (Константиновский район) не поставила на учёт гидротехническое сооружение – водный канал протяженностью более пяти километров. В связи с этим отремонтировать объект не представляется возможным, а его состояние оценивается как неудовлетворительное.

Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием принять меры к постановке указанного имущества на учёт. Суд исковые требования прокурора удовлетворил.