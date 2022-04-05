Сеул, , 10:30 — REGNUM В марте 2022 года в Южной Корее было зарегистрировано 24 912 импортных легковых автомобилей, что на 8,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Ассоциации импортёров и дистрибьюторов импортных автомобилей Южной Кореи (KAIDA).

Согласно опубликованным данным, бестселлерами стали Mercedes-Benz E 250, BMW 520 и Mercedes-Benz E 350 4MATIC.

Известно, что продажи трёх немецких брендов, таких как Audi-Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, составили 18 763 единицы, что на 1% меньше, чем в марте прошлого года.

А продажи трёх японских автопроизводителей (Honda, Toyota, Lexus) упали на 31%, до 1202 единиц.

С января по март 2022 года в Южной Корее было зарегистрировано 61 727 импортных автомобилей, что на 14% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.